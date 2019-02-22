Румынские пограничники задержали молдаванина на попытке провезти пневматический пистолет (ФОТО)

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Сотрудники пограничной полиции в пункте пропуска “Албица” в ходе личного досмотра обнаружили у гражданина Молдовы пистолет с патронами. Инцидент произошёл утром 22 февраля.

За рулём автомобиля Mercedes Benz находился 21-летний гражданин Молдовы, который собирался пересечь границу с Румынией. В ходе тщательной проверки таможенники обнаружили спрятанный пневматический пистолет и 11 баллончиков со сжатым газом. В салоне автомобиля была обнаружена коробка от пистолета с инструкцией к оружию.

Задержанный сказал, что оружие принадлежит ему, однако он не знал, что для въезда в Румынию его нужно декларировать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.