Румынские пограничники задержали молдаванина на попытке провезти пневматический пистолет (ФОТО)

Румынские пограничники задержали молдаванина на попытке провезти пневматический пистолет (ФОТО)

Сотрудники пограничной полиции в пункте пропуска “Албица” в ходе личного досмотра обнаружили у гражданина Молдовы пистолет с патронами. Инцидент произошёл утром 22 февраля.

За рулём автомобиля Mercedes Benz находился 21-летний гражданин Молдовы, который собирался пересечь границу с Румынией. В ходе тщательной проверки таможенники обнаружили спрятанный пневматический пистолет и 11 баллончиков со сжатым газом. В салоне автомобиля была обнаружена коробка от пистолета с инструкцией к оружию.

Задержанный сказал, что оружие принадлежит ему, однако он не знал, что для въезда в Румынию его нужно декларировать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md