Румынские пограничники задержали двоих молдаван с поддельными румынскими паспортами (ФОТО)

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Два гражданина Республики Молдова в возрасте 28 и 41 года были задержаны накануне пограничниками на контрольно-пропускном пункте “Стынка”. При них были обнаружены поддельные удостоверения личности, с которыми задержанные хотели попасть в Германию.

На пограничном контроле у мужчин обнаружили тщательно спрятанные удостоверения личности с признаками фальсификации. Первый задержанный заявил, что приобрёл удостоверения личности за 100 евро у своего соотечественника. Мужчина хотел использовать их для поиска работы в Германии. Второй гражданин заявил, что провозил документы, чтобы передать их неизвестным лицам в Германии, и не знал, что они не являются подлинными.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.