Румынские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет молдавского происхождения (ФОТО)

Румынские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет молдавского происхождения (ФОТО)

На пограничном пункте пропуска “Оанча” была обнаружена партия из 2 800 сигарет различных марок, спрятанных за задним сиденьем микроавтобуса.

Вечером 31 января на КПП “Оанча-Яссы” для прохождения проверки при пересечении границы был задержан 30-летний мужчина с двойным гражданством (Румынии и Республики Молдова), который являлся пассажиром микроавтобуса Mercedes, зарегистрированного в Молдове. Группа пограничников и таможенников провела тщательную проверку транспортного средства, в результате чего было обнаружено 2 400 сигарет (140 пачек) разных брендов молдавского происхождения, а также из Duty Free.

В соответствии с положениями закона сигареты на сумму 658 румынских леев были изъяты. Нарушителю грозит штраф в размере 5 000 румынских леев.

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