Румынские пограничники оставили молдаванина без контрабанды и микроавтобуса (ФОТО)

Молодой человек намеревался ввезти на территорию соседней страны 35 тысяч сигарет.

Инцидент произошел на КПП «Албица». В ходе досмотра микроавтобуса из Молдовы румынские пограничники совместно с таможенниками обнаружили в запасном колесе и в поддоне транспортного средства 34 960 сигарет разных производителей с акцизной маркой РМ. За рулем находился 27-летний молодой человек, обладающий гражданством Молдовы и Румынии.

Контрабандные сигареты общей стоимостью 8 041 румынский лей (около 35 300 молдавских леев) были изъяты. Задержанный соотечественник должен будет оплатить штраф в размере 7 500 румынских леев. Транспортное средство сотрудники Пограничной полиции изъяли до оплаты штрафа.

Ранее крупная партия контрабандных сигарет была выявлена на КПП Скулень.