Румынская авиакомпания снова пробует запустить рейс «Тимишоара – Кишинёв»

Румынская авиакомпания TAROM объявила о запуске нового прямого рейса из Тимишоары в Кишинёв и обратно.

Предложением можно будет воспользоваться с 18 сентября текущего года. Рейс будет осуществляться трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Цены за один билет туда или обратно начинаются от 100 евро, пишет deschide.md.

Напомним, что TAROM ранее планировал уже запустить этот рейс 2 июля текущего года, но аннулировала его, так и не запустив. Такое решение было принято в связи с небольшим количеством желающих воспользоваться предложением в этот период. А за 2 недели до этого TAROM аннулировал ещё один рейс в Молдову (Констанца – Кишинёв).