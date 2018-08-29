Румынская авиакомпания снова пробует запустить рейс «Тимишоара – Кишинёв»

Румынская авиакомпания снова пробует запустить рейс «Тимишоара – Кишинёв»

Румынская авиакомпания TAROM объявила о запуске нового прямого рейса из Тимишоары в Кишинёв и обратно.

Предложением можно будет воспользоваться с 18 сентября текущего года. Рейс будет осуществляться трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Цены за один билет туда или обратно начинаются от 100 евро, пишет deschide.md.

Напомним, что TAROM ранее планировал уже запустить этот рейс 2 июля текущего года, но аннулировала его, так и не запустив. Такое решение было принято в связи с небольшим количеством желающих воспользоваться предложением в этот период. А за 2 недели до этого TAROM аннулировал ещё один рейс в Молдову (Констанца – Кишинёв).

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