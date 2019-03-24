Румынская авиакомпания аннулирует рейс Тимишоара – Кишинев

Румынская авиакомпания аннулирует рейс Тимишоара – Кишинев

Всего полгода просуществовал рейс, связывавший молдавскую столицу и румынский город Тимишоара. Администрация компании Tarom решила аннулировать его, наряду с некоторыми другими рейсами из Румынии. 

Причиной такого решения стала непопулярность рейса. По словам представителей фирмы, на борту самолетов, в том числе и направления Тимишоара – Кишинев, было не более 10 пассажиров.

Стоит отметить, что рейс был открыт в сентябре прошлого года. Он осуществлялся трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Цены на билеты начинались от 100 евро в обе стороны, включая налоги и сборы.

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