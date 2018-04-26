Румынию продолжает лихорадить: зафиксировано очередное землетрясение

Румынию продолжает лихорадить: зафиксировано очередное землетрясение

Это уже третий случай опасного природного явления близ Молдовы за последние 24 часа.

Так, толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы сегодня во второй половине дня в румынском уезде Бузэу, на глубине 126 км, пишет unimedia.info.

Напомним, первое землетрясение, ставшее самым сильным в Румынии в текущем году, произошло около 20.15 на глубине 144.738 км. Магнитуда толчка составила 4,5 баллов по шкале Рихтера.

Второе было зафиксировано уже ночью, в 3.45, в Черном море на территории Болгарии. Магнитуда толчка составила 3,9.

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