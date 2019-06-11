Румыния выступила с официальной позицией о политической ситуации в Молдове

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Она совпадает с позицией России и ключевых стран ЕС, которые признали право коалиции ПСРМ – ACUM формировать правительство, несмотря на решения Конституционного суда.

В частности, в пресс-релизе посольства Румынии в Кишиневе говорится о том, что “в демократическом государстве воля граждан, выраженная путем голосования и отраженная в политической конфигурации парламента, является единственной, которая обеспечивает законный политический процесс, основанный на диалоге”. Румыния выражает свою полную готовность продолжать стратегическое партнёрство в целях европейской интеграции Молдовы, которое является основой двусторонних отношений государств, с учётом продолжения европейского пути Молдовы и проведения необходимых для этого реформ, пишет tvrmoldova.md.

– Румыния призывает к спокойствию и сдержанности и подчёркивает необходимость уважения принципов правового государства и принятия мирных решений для выхода из сложившегося кризиса, – отмечается в послании.

Напомним, ранее Российская Федерация и ключевые страны ЕС признали новое парламентское большинство и правительство в Молдове.