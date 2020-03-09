Румыния приостановила все рейсы из и в Италию

Румыния приостановила все рейсы из и в Италию

Власти Румынии объявили о приостановке всех рейсов в и из Италии из-за угрозы коронавируса. Ограничение действует с 9 по 23 марта.

Авиаперевозчики обязаны проинформировать граждан, прилетающих из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи, о том, что они будут помещены на карантин на территории Румынии и должны будут заполнить соответствующую декларацию, – заявил врио министра внутренних дел Румынии Марчел Вела.

В то же время, пишет jurnal.md, всех граждан, прибывших из Италии, Северной Кореи и Китая через наземные пункты пересечения границы, будут помещать на карантин или изолировать дома.

По словам Марчела Вела, румынские авиакомпании обязаны не пускать на борт граждан, которые летят транзитом из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи. Гражданам, которые утаивают страну, из которой они прибыли, будут предъявлены обвинения в даче ложных показаний.

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