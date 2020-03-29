Румыния: число жертв коронавируса достигло 40 человек. Среди них – 27-летняя девушка

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Еще два человека скончались в Румынии от осложнений, вызванных коронавирусом. Речь идет о 71-летнем мужчине и 27-летней девушке.

Пенсионер из уезда Сучава общался с человеком, вернувшимся из Австрии. 25 марта у мужчины взяли анализы, а 26 марта стало известно, что у него коронавирус. В воскресенье он скончался в инфекционной больнице в Клуж-Напоке. Известно, что у него был ряд хронических заболеваний.

Что касается девушки из Ботошан, у нее вирус выявили 23 марта. Ее госпитализировали в инфекционную больницу Ясс, где в воскресенье она также скончалась. Как сообщают румынские СМИ, погибшая болела сахарным диабетом.

Таким образом, общее число жертв в Румынии достигло 40 человек. К 13.00 29 марта в Румынии подтвердили 308 новых случаев заболевания. Это новый антирекорд за сутки. Общее количество инфицированных составляет 1760 человек.