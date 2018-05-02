Румын заставлял молдаванок заниматься проституцией и угрожал убить их за плохую выручку

39-летний гражданин Румынии по кличке Пуя был задержан по подозрению в том, что он заставлял молодых девушек, в том числе несовершеннолетних, из Молдовы и Румынии заниматься проституцией в Италии.

Если девушки не зарабатывали достаточное количество денег за предоставляемые услуги, сутенер оказывал на них психологическое давление, угрожал им смертью и тем, что он не разрешит им видеться с их семьями.

Как пишет итальянская пресса, правоохранителям удалось задержать его после того, как он рассчитался за покупки банковской картой в Испании. Мужчина сбежал в Мадрид вместе с проституткой, в надежде, что полиция не найдет его, цитирует источник tv8.md.

Сутенер подозревается в эксплуатации, организации проституции, похищениях и насилии. Если его вина будет доказана, ему грозит до 13 лет лишения свободы.