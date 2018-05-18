Румын пытался вывезти из Молдовы более 9 тысяч сигарет, переделав под контрабанду свой автомобиль (ФОТО)

Румын пытался вывезти из Молдовы более 9 тысяч сигарет, переделав под контрабанду свой автомобиль (ФОТО)

Пограничная полиция Румынии предотвратила попытку ввоза крупной партии сигарет с акцизными марками РМ, которые были спрятаны в автомобиле.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент был зарегистрирован на КПП Албица, когда контроль проходил 31-летний гражданин Румынии, управлявший автомобилем марки Renault Megane.

На основе профиля риска была проведена тщательная проверка транспортного средства, в результате которой было обнаружено 480 пачек сигарет с акцизами Республики Молдовы. Водитель умудрился самостоятельно соорудить, путём резки и сварки автомобильных бортов, специальное место для контрабанды.

Органы правопорядка конфисковали партию сигарет, стоимость которых составляет 2 208 румынских леев, а также автомобиль стоимостью 4 600 румынских леев. Нарушителю был наложен штраф в размере 5 000 румынских леев.

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