Румын остался без машины на молдавской таможне: выявился поддельный документ (ФОТО)

Инцидент зарегистрирован 5 сентября на КПП “Леушень” в направлении въезда в Молдову.

Для прохождения контроля явился 33-летний гражданин Румынии, управлявший Mercedes ML 350. Подозрения молдавских пограничных полицейских вызвало свидетельство о регистрации транспортного средства, якобы выданное властями Болгарии: оно имело признаки подделки.

Гражданин Румынии удивился, узнав, что не сможет продолжить путь, а его автомобиль будет задержан на границе. При допросе он рассказал, что приобрел машину у жителя Бухареста, отдав за это другой и добавив разницу в цене. Мужчина также заявил, что не знал о сомнительном прошлом приобретения.

В результате был составлен протокол. Нарушителю грозит штраф в размере 650 условных единиц, общественные работы на срок от 150 до 200 часов либо лишение свободы на срок до 2 лет.