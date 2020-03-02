Руководство ЖДМ рассказало подробности жуткой аварии на железнодорожных путях в Новых Аненах

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В субботу, 29 февраля, вблизи села Флорень Новоаненского района произошло жуткое ДТП с участием локомотива и автомобиля марки Mercedes-Vito, за рулём которого находился 44-летний мужчина. В машине также были супруга водителя и двое их детей.

По данным пресс-службы ГП «Железная дорога Молдовы», мужчина нарушил правила переезда железнодорожных путей. Машинист поезда предпринял все возможные меры, чтобы предотвратить столкновение, однако трагедии не удалось избежать. Водитель погиб на месте, а его супруга скончалась по дороге в больницу. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Группа специалистов прибыла на место ДТП, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и проверить оборудование. После проведения анализа было установлено, что на железнодорожном переезде были установлены все средства сигнализации. Выводы рабочей группы переданы следственным органам.

Согласно статистическим данным, в 2019 году из-за нарушений правил пересечения железнодорожных путей произошло 8 несчастных случаев, в результате которых скончались 2 человека. В связи с этим руководство ЖДМ призывает всех граждан страны строго соблюдать данные нормы во избежание трагедий.