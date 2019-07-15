Руководство ЖДМ отстранило сотрудников, причастных к незаконной перевозке грузов в поезде “Москва-Кишинёв”

Руководство ЖДМ отстранило сотрудников, причастных к незаконной перевозке грузов в поезде “Москва-Кишинёв”

На ГП “Железные дороги Молдовы” отреагировали на случай обнаружения сотрудниками таможни партии контрабандных товаров в поезде “Москва-Кишинёв”. По данному факту было начато внутреннее расследование.

Вовлечённые в преступную схему сотрудники были отстранены от должности на время служебного расследования, передаёт unimedia.info.

Напоминаем, что 13 июля в пункте пропуска Волчинец, в вагоне поезда “Москва-Кишинёв”, была обнаружена контрабандная партия товаров. Сотрудники таможни нашли запчасти и аксессуары для систем кондиционирования воздуха, а также партию товаров широкого потребления, спрятанных в специально оборудованных местах в потолке вагона.

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