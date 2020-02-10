Руководство ЖДМ обратилось к водителям после смертельной аварии на железной дороге в Страшенах

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Руководство Госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) обратилось к водителям и гражданам страны с призывом строго соблюдать правила пересечения железнодорожных путей. Напомним, что в воскресенье, 9 февраля, в Страшенском районе поезд протаранил автомобиль, в результате чего погиб мужчина.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Госпредприятия, железнодорожный переезд является зоной высокого риска, поэтому людям следует проявлять максимум внимания при их пересечении. Данное обращение руководства ЖДМ было опубликовано в связи с аварией, которая произошла вчера на железной дороге в Страшенском районе. Поезд, двигавшийся по маршруту Санкт-Петербург – Кишинев, протаранил автомобиль марки Nissan. В результате ДТП погиб 65-летний мужчина. По данным ЖДМ, машинисты поезда предприняли все возможные меры, но избежать столкновения, к сожалению, не удалось.

Группа специалистов прибыла на место ДТП, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и проверить оборудование. После проведения анализа было установлено, что все средства сигнализации на железнодорожном переезде (светофор, дорожные знаки, звуковая сигнализация) были исправными. Выводы рабочей группы были переданы следственным органам.

Согласно статистическим данным, в 2019 году из-за нарушений правил пересечения железнодорожных путей произошло 8 несчастных случаев, в результате которых скончались 2 человека.

Стоит отметить, что согласно Правилам дорожного движения, водители должны пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду или другому рельсовому транспортному средству. Подъезжая к железнодорожному переезду, водитель транспортного средства должен снизить скорость и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Каждый участник дорожного движения должен руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, сигналами светофора, положением шлагбаума, а также указаниями дежурного по переезду.