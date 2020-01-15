Руководство страны возложило цветы к бюсту Михая Эминеску по случаю годовщины со дня его рождения (ФОТО, ВИДЕО)

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По случаю 170-летия со дня рождения великого поэта Михая Эминеску президент и спикер, а также советники главы государства и члены правительства возложили цветы к бюсту великого поэта на Аллее классиков в городском парке имени Штефана Великого.

Михай Эминеску, без сомнения, гений, влиятельная личность, которая благодаря своему творчеству заняла видное место во всемирной литературе, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

– Талант и чувственность, любовь и патриотизм в произведениях великого поэта сохранили актуальность по сей день и в большой степени представляют нас сегодняшних. Его творчество крайне ценно для нас и должно быть передано следующим поколениям, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что сегодня отмечается и Национальный день культуры. В связи с этим спикер парламента отметила, что нашу страну отличает культурное разнообразие, которое делает нас более сплоченными, более сильными и более уверенными в будущем Республики Молдова.

– Благодарю деятелей культуры за содействие консолидации, развитию и продвижению богатого культурного достояния нашего народа. Я считаю, что люди искусства и простые граждане, которые способствуют сохранению и развитию культурного разнообразия нашей страны, достойны уважения и восхищения, – подчеркнула она.