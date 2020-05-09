Руководство страны почтило память героев на Мемориале воинской славы “Вечность” (ВИДЕО)

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Этим утром глава государства, премьер-министр и спикер парламента приняли участие в церемонии, посвященной Дню Победы, которая состоялась на Мемориале воинской славы “Вечность” в Кишиневе.

Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику возложили цветы к Вечному огню, к комплексу “Скорбящая мать” и к могиле Неизвестного Солдата. Память всех, кто погиб на полях сражений, почтили минутой молчания.

– Сегодня важный день для Республики Молдова и для всего человечества. Хочу призвать всех граждан РМ помнить, не забывать о подвигах наших родителей, бабушек и дедушек. Хочу пожелать здоровья ветеранам, которые своим примером показывают нам, что мы должны быть достойными их героизма, – отметил Игорь Додон. – Мы никогда не должны забывать о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. Память должна жить. Это нужно нам, живым. Эту память нужно передавать новым поколениям. Как бы кто ни пытался переписать историю, мы обязаны миром этой Великой Победе, – подчеркнула Зинаида Гречаный. – Эта Победа досталась очень высокой ценой, и мы никогда не должны забывать об этом, ведь мир и здоровье – самое важное для каждого, – сказал Кику.

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