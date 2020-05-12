Руководство страны озвучит на следующей неделе пакет предложений для всех секторов экономики (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня у главы государства прошла очередная рабочая встреча с делегатами отраслей национальной экономики – с главами ассоциаций транспортных компаний. Участники беседы обсудили положение дел в области грузовых перевозок, играющих первостепенную роль в развитии инфраструктуры и экспортно-импортных операциях, а также пассажирских перевозок.

Они констатировали серьезное ухудшение ситуации в данной сфере вследствие пандемического кризиса. С другой стороны, было отмечено, что после завершения эпидемии проблемы отрасли и экономики в целом останутся, и восстановление полноценного объема работы будет небыстрым.

– Заверил собеседников в том, что руководство страны хорошо информировано о проблемах в этой и других отраслях и по итогам дискуссий, проведенных с представителями каждой области, озвучит на следующей неделе пакет предложений для всех секторов экономики, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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