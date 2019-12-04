Руководство страны инициирует поиск инвесторов для открытия новых аэропортов в Молдове

Новые власти не только предпринимают все действия для возвращения аэропорта государству, но и рассматривают возможности либерализации авиарынка. Об этом рассказал президент Игорь Додон.

– Наша цель – в кратчайшие сроки объявить конкурс для поиска инвесторов для открытия новых аэропортов. Сожалею насчет появившихся спекуляций на этот счет. Надо полагать, что те, кто выступает против этого, на самом деле за то, чтобы эта монополия сохранилась. Ведь речь о либерализации рынка, об открытии аэропортов для пассажиров, и не за счет государства, а не об открытии военных аэропортов, это невозможно. Приведу пример: в Бельцах есть аэропорт с инфраструктурой, можно объявить конкурс на поиск инвестора. Государство ничего не теряет, наоборот, выиграет, и по части либерализации рынка, и по части цен, и так далее, – сказал он.