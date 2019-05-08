Руководство RTEС не явилось на заседание комиссии ЖКХ, посвященное проблемам этого предприятия

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В среду в примэрии Кишинева Комиссия жилищно-коммунального хозяйства провела слушания по ряду вопросов, среди которых и экономическая деятельность Управления электротранспорта (RTEC). Несмотря на то, что руководство управления было приглашено заранее, на заседание никто не явился.

– Мы активно сотрудничаем с RTEC, знаем о проблемах в управлении. Печально, что никто из руководства не пришел на заседание комиссии. Горожане имеют право знать обо всех проблемах предприятия, – сказал муниципальный советник фракции ПСРМ Виталий Мукан после заседания комиссии.

По его словам, комиссия обязательно заслушает RTEC. Для этого будет выбран другой день.

– Если в этот раз руководство не пришло по уважительной причине, тогда это простительно, а если их отсутствие – это бойкот, тогда мы примем жесткие меры в отношении них. Руководители муниципальных предприятий и управлений не должны забывать, что есть Муниципальный совет, решения которого необходимо исполнять, а также есть комиссии, на заседания которых необходимо приходить, – отметил Мукан.

В то же время муниципальный советник фракции ПСРМ Александр Одинцов считает, что отсутствие руководства RTEC свидетельствует о нежелании последнего работать и участвовать в заседаниях комиссии.

– Таким чиновникам надо выносить предупреждения, – сказал советник.