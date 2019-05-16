Руководство RTEC вновь бойкотировало заседание комиссии ЖКХ. Социалисты намерены принять жесткие меры

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева намерена предпринять жесткие меры в отношении руководства Управления электротранспорта (RTEC) и Управления общественного транспорта. Решение обусловлено повторным отказом RTEC выступить с отчетом о деятельности на комиссии ЖКХ.



В частности, глава фракции ПСРМ в Мунсовете Динарий Кожокару отметил в четверг на заседании комиссии ЖКХ, что 8 мая комиссия уже проводила заседание по деятельности RTEC, однако на него никто из представителей управления не явился.

– Мы специально проводим второе заседание по одному и тому вопросу, чтобы ознакомиться с деятельностью RTEC, узнать обо всех проблемах предприятия, но второй раз подряд и руководство, и представители управления отказываются приходить с отчетом. Мы не намерены терпеть такое отношение к работе. В области транспорта много проблем, и их нужно решать, а не игнорировать, – сказал Кожокару, отметив, что виновные в бойкоте заседаний комиссии ЖКХ должны быть привлечены к ответственности.

В то же время председатель комиссии, муниципальный советник ПСРМ Александр Комаров обратил внимание на тот факт, что реконструкция сетей электротранспорта не проводилась давно, а это представляет существенную угрозу.

– В автобусном парке проблем не меньше, чем в Управлении электротранспорта. Исполнительная власть планирует объединить два предприятия и разбросать автобусы по троллейбусным паркам, что вызовет не только множество вопросов, но и проблем, – добавил Комаров.

Социалист также подчеркнул, что проблем в области общественного транспорта очень много, и в данной ситуации подобное безразличное отношение руководства RTEC и Управления общественного транспорта – очень странно. В данной связи фракция ПСРМ намерена действовать жестко и добиться наказания ответственных лиц, игнорирующих решение проблем на муниципальных предприятиях, а также исполнение решений и требований Муниципального совета.