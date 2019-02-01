Руководство России предоставило Додону самолет для возвращения в Молдову

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Сложные погодные условия привели к отмене многих авиарейсов, в том числе между Кишиневом и Москвой. Вернуться в намеченное время в молдавскую столицу из России не смог и президент страны Игорь Додон. Учитывая данную ситуацию, руководство Российской Федерации предоставило молдавской делегации частный самолет.

Об этом по прилету рассказал сам Игорь Додон. Глава государства напомнил, что за время своего президентства он ни разу не использовал свое законное право арендовать за счет государства чартерные рейсы, а всегда летал обычными и в эконом-классе. Таким рейсом Игорь Додон должен был вернуться в Молдову и вчера, однако, учитывая сложную ситуацию в аэропорту Кишинева и отмену десятков рейсов, руководство РФ предоставило возможность молдавской делегации в составе 12 человек вернуться на частном самолете.

– Я думаю, что это красивый жест. Хочу поблагодарить руководство России за это. В том числе мы сэкономили таким образом десятки тысяч леев, – сказал Додон.

Стоит напомнить, что в июле 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко также предоставил Игорю Додону чартер для обратного перелета в Молдову.