Руководство ПСРМ встретилось с Иоханнесом Ханом: какие темы были обсуждены

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Руководство Партии социалистов встретилось сегодня утром и обсудило текущую политическую ситуацию в стране с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и другими представителями делегации ЕС.

Как сообщает пресс-служба формирования, в ходе проведенной встречи Партия социалистов донесла позицию, озвученную и принятую 12 апреля на Республиканском совете ПСРМ, относительно дальнейших шагов по разрешению политического кризиса и формированию парламентского большинства и правительства.

– Партия социалистов с сожалением констатировала, что представители блока АКУМ до сегодняшнего дня практически отказались рассматривать наши предложения для начала диалога. В то же время ПСРМ отмечает тот факт, что остается открытой для дискуссий, но время, когда могут быть приняты те или иные решения подходит к юридическому рубежу, после которого наступает роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов, – говорится в сообщении для прессы формирования.

В пресс-релизе также отмечается, что Партия социалистов высказала на встрече свою категорическую позицию о том, что досрочные выборы являются нежелательным выходом из сложившейся внутриполитической ситуации в Молдове.

– Однако отклонение от принятых решений высшими коллегиальными органами руководства партии недопустимы. Считаем, что за эту неделю еще можно возобновить диалог и найти решение, которое устраивало бы обе стороны, а также интересы избирателей и страны, в целом, – констатируют в ПСРМ.

В заключение сообщается, что на этой неделе будет созван Республиканский совет Партии социалистов.