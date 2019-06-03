Руководство ПСРМ встретилось с Дмитрием Козаком

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Руководство Партии социалистов встретилось со специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком. В рамках встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая экономическое и гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией, текущую политическую ситуацию в стране и регионе, перспективы углубления молдо-российских отношений по многим направлениям сотрудничества.

Как говорится в сообщении для прессы формирования, представители Партии социалистов отметили открытость российской стороны в решении ключевых вопросов в рамках договоренностей президентов наших стран Игоря Додона и Владимира Путина по вопросам возобновления экспорта молдавской продукции на рынок России, упрощения таможенных процедур, решениям проблем наших соотечественников, проживающих или работающих временно или постоянно на территории Российской Федерации, плодотворного регионального сотрудничества, технической поддержки и вопросов гуманитарной сферы.

– ПСРМ поддерживает всецело все усилия Президента Республики Молдова в том, что касается взвешенной внешней политики, и прежде всего – восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией. Партия социалистов считает необходимым – и будет этим руководствоваться в процессе принятия решения о формировании парламентского большинства и правительства – возобновление полноценной работы всех структур и органов государственной власти, в первую очередь, на уровне правительства и парламента. Партия социалистов всецело поддерживает также усилия Президента Молдовы в вопросе разрешения приднестровского вопроса – от укрепления доверия между двумя берегами Днестра вплоть до политического разрешения. Отправной точкой в этом смогла бы стать концепция «Большого пакета», предложенная президентом Игорем Додоном, – говорится в документе.

Представители ПСРМ донесли свою позицию по вопросу разрешения политического кризиса, сформировавшегося в стране после парламентских выборов 24 февраля 2019 года. Социалисты еще раз подчеркнули все три блока условий, на основе которых они готовы начать переговоры о формировании структур власти и принятия программы развития страны.

– Партия социалистов считает, что досрочные парламентские выборы нежелательны, и выразила готовность к диалогу и поиску решению. Однако в рамках этих действий должна быть учтена позиция ПСРМ. В случае если это не произойдет, Партия социалистов готова принять участие должным образом на досрочных парламентских выборах. Решение о том, как будет действовать в сложившейся ситуации ПСРМ, примет Республиканский совет Партии социалистов, который будет созван на этой неделе, – заключается в заявлении для прессы.