Руководство ПСРМ встретилось с директором Бюро госдепартамента США по Восточной Европе

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Руководство Партии социалистов встретилось с директором Бюро госдепартамента США по Восточной Европе Брэдли Фреденом. Во время встречи был обсужден широкий спектр взаимоотношений между Республикой Молдова и США – в частности, что действия парламента и правительства должны быть нацелены на развитие взаимовыгодных торговых отношений между нашими странами, расширении гуманитарных программ.

Во время дискуссии стороны отметили важную роль США во внедрении инфраструктурных проектов на территории нашей страны. Учитывая, что на территории США находится большая молдавская диаспора, а также много наших соотечественников периодически совершают поездки в США, участники встречи обсудили возможность увеличения числа гуманитарных программ, которые будут способствовать качественному наполнению подобного обмена, а также расширению возможностей наших соотечественников, находящихся в США, говорится в сообщении для прессы формирования.

На встрече была обсуждена также внутриполитическая ситуация, сложившаяся после парламентских выборов. Представители ПСРМ подчеркнули приверженность партии позиции, озвученной по итогам Республиканского совета партии относительно принципов, на основе которых социалисты готовы начать переговоры по формированию органов власти и программы развития страны.

Руководство ПСРМ вновь подчеркнуло нежелательность досрочных парламентских выборов и возможность их избежать в оставшееся время до срока, предусмотренного Конституцией, когда парламент должен быть распущен. Тем не менее, в случае проведения досрочных выборов, социалисты готовы принять в них участие.

Решение о том, как будет действовать в сложившейся ситуации ПСРМ, примет Республиканский совет Партии социалистов, который будет созван на этой неделе, заключается в документе.