Руководство ПСРМ провело встречу и с жителями Штефан-Водэ (ФОТО)

Руководство ПСРМ провело встречу и с жителями Штефан-Водэ (ФОТО)

Руководство ПСРМ провело сегодня встречу и с жителями города Штефан-Водэ. Участники беседы обсудили ситуацию в этом населенном пункте и в районе, а также во всей стране. Отдельно поговорили о предстоящих всеобщих местных выборах. 

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный представила кандидата на пост примара города Штефан-Водэ Георге Ангела, а также его команду кандидатов в примары и советники населенных пунктов и всего района Штефан-Водэ. Гречаный отметила, что у каждого кандидата ПСРМ есть своя предвыборная программа для каждого населенного пункта страны, и что каждый кандидат имеет полную поддержку всей Партии социалистов.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

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