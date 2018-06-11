Руководство платформы “ДА” признало, что Нэстасе проводит политическую акцию у “Гаудеамуса” (ФОТО)

Руководство платформы “ДА” признало, что Нэстасе проводит политическую акцию у “Гаудеамуса” (ФОТО)

Входящий в ближайшее окружение избранного примара Кишинева Станислав Павловский без зазрения совести публично признал, что так называемое вмешательство Андрея Нэстасе в снос кинотеатра “Гаудеамус” – не что иное, как политическая акция. Об этом Павловский написал в соцсети, отвечая на комментарий муниципального советника Партии социалистов Гайка Вартаняна, который также отправился на стройку, чтобы потребовать остановить незаконные действия. 

Так, по мнению Павловского, Вартанян должен был согласовать свои действия с теми, кто “организовал эту политическую акцию”.

– А я-то, наивный, думал, что Нэстасе борется против разрушения “Гаудеамуса”. Оказывается, тут политическая акция. Спасибо, господин Павловский, что разъяснили ситуацию. Скажите, пожалуйста, уважаемый господин Павловский, на будущее, к кому из платформы “ДА” обращаться за “согласованием”, когда муниципальные советники попытаются сработаться с новым примаром Нэстасе на благо кишиневцев? В пресс-службу платформы “ДА”? – отметил на своей странице в соцсети Вартанян. 

Напомним, ранее Павловский отличился еще одной фразой. Так, в канун выборов он написал в соцсети, что за Нэстасе будут голосовать все интеллигенты, а избирателей Иона Чебана он назвал “пастухами”.

 

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