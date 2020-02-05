Руководство парламента провело встречу с миссией МВФ

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Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, вице-спикеры Александр Слусарь и Михай Попшой и председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк провели встречу с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рубеном Атояном.

Встреча состоялась по итогам визита Рубена Атояна, который находится в нашей стране с 22 января. Цель визита состояла в анализе хода реализации программы правительства Молдовы и МВФ и в выявлении в среднесрочном периоде вызовов и рисков, стоящих перед экономикой Республики Молдова, передаёт moldpres.md.

Участники дискуссий рассмотрели меры, в том числе законодательного характера, для успешного завершения программы. На встрече также была рассмотрена перспектива запуска новой программы с МВФ.