Руководство муниципальных предприятий продолжает игнорировать заседания комиссии ЖКХ

0

По инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству еженедельно проводит слушания с участием муниципальных предприятий, касающиеся их финансово-экономической ситуации. Вчера в заседании комиссии должно было участвовать руководство муниципального предприятия “Exdrupo”, однако по неизвестным причинам оно его проигнорировало.

– Никто не явился. Причин мы не знаем. Будем предпринимать меры. Подобное отношение к работе недопустимо, – отметил глава фракции ПСРМ Динарий Кожокару.

Его коллега, советник Партии социалистов Юрий Витнянский рассказал, что комиссии сообщили, что у представителей предприятия ” другие дела”, однако, добавил он, у директора есть заместители, которые могли бы прийти на заседание и ответить на все поставленные вопросы. Социалисты намерены разобраться в произошедшем.

– Если это халатное отношение к работе, тогда мы будет требовать применения мер по отношению к руководству предприятий, которые игнорируют заседания комиссий, – отметил Витнянский.

Он также сообщил журналистам, что подобные слушания проводятся для того, чтобы узнать, с какими проблемами сталкиваются муниципальные предприятия, и чтобы их можно было обсудить и решить на заседаниях Муниципального совета.

Стоит отметить, что ранее дважды заседания комиссии ЖКХ проигнорировало Управление электротранспорта.