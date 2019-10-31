Руководство медуниверситета прокомментировало информацию о студентах, вовлечённых в наркооборот

Руководство медуниверситета прокомментировало информацию о студентах, вовлечённых в наркооборот

Руководство Государственного университета медицины и фармакологии заявило о сотрудничестве со следственными органами по делу о причастности иностранных студентов к незаконному обороту наркотиков, пишет unimedia.info.

В заявлении учреждения говорится о том, что университет пока не располагает более подробной информацией по факту случившегося, чем той, которую предоставили сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований. Руководство также отметило, что осуждает любое поведение, которое противоречит моральным и правовым нормам.

Помимо прочего, в заявлении указано, что если вина студентов учебного заведения будет доказана, им грозит отчисление, а также ответственность за совершённые действия.

Напомним, что этим утром по ряду адресов в столице прошли обыски в рамках дела о незаконном обороте наркотиков. Согласно предварительным данным, в схему вовлечены иностранные студенты.

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