Руководство детского сада пояснило ситуацию со сбежавшими детьми (ВИДЕО)

Директор дошкольного учреждения призналась, что в учреждении есть проблема свободного доступа на территорию детского сада и сказала, что дети сбежали из-за халатности воспитателя.

Напомним, что вчера двое детей в возрасте 6 и 7 лет сбежали из детского сада, расположенного в столичном секторе Телецентр. Ребята убежали во вовремя прогулки, а спустя 2 часа нашлись в другом районе города. В течение двух часов о местоположении детей ничего не было известно, а нашлись они на Ботанике.

Стоит отметить, что территория детского сада не огорожена, и дети беспрепятственно могут ее покинуть, передает tv8.md. Директор учреждения призналась, что в учреждении существует такая проблема. Она также отметила, что дети сбежали из-за халатности воспитателя.

– Детская площадка, с которой сбежали мальчики, находится в задней части здания детского сада. Она изначально было так спроектирована. После творческих занятий у малышей было время свободных игр. Именно тогда они и исчезли, – сказала Наталья Байрак, директор детского сада.

Мама одного из мальчиков рассказала, что, по словам ее сына, они «отправились на приключение». Женщина также добавила, что второй мальчик уже несколько раз сбегал из детсада.

– В таких случаях создается внутренняя комиссия, комиссия на уровне Управления образования, устанавливаются все обстоятельства. Понятно, что это никто просто так не оставит, воспитатель будет наказана, – сказала директор детского сада № 7.

Воспитатель отказалась комментировать ситуацию.