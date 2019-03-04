Руководство детсадов и школ обязали провести инвентаризацию учреждений и ежемесячно представлять информацию о расходах

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До 1 мая менеджеры всех учебных заведений муниципия должны провести инвентаризацию имущества, находящегося в пользовании того или иного учреждения, и представить полученные данные в бухгалтерию. Впоследствии данная информация должна быть опубликована на информационных панно и доступна для всех родителей. Такое решение приняли столичные власти.

В список предметов, подлежащих инвентаризации, входят столы, стулья, доски, телевизоры, холодильники, магнитофоны и прочие объекты. Поводом для принятия решения стали многочисленные жалобы родителей по причине того, что их обязывают покупать вышеуказанные и другие вещи. После проведения инвентаризации менеджеры заведений должны представить полученные данные в бухгалтерию, после чего они должны быть опубликованы на информационных панно, чтобы каждый родитель мог бы с ними ознакомиться.

Кроме того, до 1 апреля на информационном панно каждого детсада должна быть опубликована информация о бюджете каждого заведения на 2019 год, а также о нуждах, которые по тем или иным причинам пока не были покрыты. Ежемесячно на этом же панно должны быть представлены данные о расходах – в том числе, на предметы личной гигиены.

В то же время руководство муниципия намерено ужесточить наказание за незаконный сбор денег дидактическими кадрами на различные цели. В частности, в их отношении будут применены предусмотренные Трудовым кодексом санкции, а также незамедлительное увольнение.