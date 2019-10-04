Руководство ЦИК обсудило подготовку к выборам с представителями дипмиссий

Руководство ЦИК обсудило подготовку к выборам с представителями дипмиссий

Председатель ЦИК Дорин Чимил и вице-председатель Владимир Шарбан встретились с представителями дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Кишиневе. Стороны обсудили процесс подготовки к всеобщим местным выборам, намеченным в Молдове на 20 октября, а также приоритеты деятельности Комиссии на краткосрочную и среднесрочную перспективы. 

Особый интерес у участников беседы вызвал вопрос финансирования предвыборной кампании и политических партий, регистрация кандидатов на выборах с точки зрения соблюдения гендерного баланса в списках на должность советников, обеспечение доступа к электоральному процессу людей с ограниченными возможностями и так далее. Глава ЦИК поблагодарил партнеров по развитию за интерес, проявленный к организации и проведению выборов в нашей стране, а также за их открытость и поддержку, оказываемую для  развития демократических процессов в Молдове.

Напомним, всеобщие местные выборы состоятся 20 октября.

 

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