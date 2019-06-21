Руководство Центрального рынка отправлено в отставку

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Сегодня, 21 июня, всё руководство Центрального рынка было отправлено в отставку. В понедельник, 24 июня, на их должности будут назначены новые люди.

Стоит отметить, что массовое увольнение последовало за многочисленными жалобами экономических агентов, которые остались недовольны незаконными денежными сборами. По их словам, руководство Центрального рынка вынуждало их платить за продление аренды торговых прилавков или другие услуги.

Кроме этого, Генпрокуратура и МВД будут вскоре оповещены о случаях коррупции и запугивания, которые, по имеющейся информации, имели место на рынке, передаёт realitatea.md.