Руководство АО «Термоэлектрика» об умершем сотруднике: Он ничем не болел (ВИДЕО)

Сегодня утром на территории АО «Термоэлектрика» в секторе Буюкань было найдено бездыханное тело рабочего. Труп обнаружил дворник. Как удалось узнать, умерший работал на предприятии слесарем.

На теле 49-летнего мужчины не было обнаружено никаких признаков насилия. Дворник, обнаруживший страшную находку, рассказал о том, что оставлял рабочие инструменты в помещении, где работал погибший мужчина. Когда он пришел за ними в очередной раз, то обнаружил бездыханное тело.

– Он ничем не болел, был хорошим сотрудником. Меня подозвал дворник и сказал, что нашёл спящего человека. Мы попытались его разбудить, но он не двигался, – поведал работник предприятия.

В руководстве АО «Термоэлектрика» говорят, что тепловой пункт, где был найден мужчина, работал исправно. В то же время, как сообщила руководитель пресс-службы АО «Термоэлектрика» Елена Жунгина, раз в два года сотрудники предприятия проходят профилактический осмотр в медицинских учреждениях. Последний из них показал, что умерший сотрудник был совершенно здоров. Трагический инцидент произошел вне рабочей смены мужчины, пишет protv.md.

Подробные обстоятельства смерти рабочего устанавливаются правоохранительными органами.