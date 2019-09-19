Руководители молдавских школ будут работать по новым правилам

Руководители молдавских школ будут работать по новым правилам

Руководители учебных заведений и занимающие руководящие должности преподаватели смогут осуществлять преподавательскую деятельность в пределах 0,5 нормы учебной работы. Соответствующий законопроект принял сегодня парламент.

Изменения направлены на решение проблемы в учебных заведениях, когда руководство школ отказывается от должностей и возвращается к учительской работе, пишет moldpres.md. В настоящее время, согласно законодательным положениям, директора школ и их заместители могут осуществлять учебную деятельность в пределах 0,25 нормы учебной деятельности.

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