Руководитель Sputnik Молдова удостоен премии «Человек года — 2018»

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Руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк удостоен премии «Человек года — 2018» в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации «Personalitate».

Премия является ежегодной и, как отмечают организаторы, вручается «за особые заслуги в государственном развитии и продвижении имиджа Молдовы на международной арене».

«Основной посыл премии „Человек года“ заключается в том, чтобы выявить и показать обществу тех, кто всего себя, свою жизнь посвящает высокому долгу служению обществу, все свои силы, энергию и разум направляет на интересы граждан и своей страны», — отметил президент Международной общественной ассоциации «Personalitate», Doctor Honoris Causa, академик Сергей Евстратьев.

«Понимаю, что эта награда всему нашему международному агентству и радио Sputnik Молдова, которое сегодня в тяжелых условиях информационных войн заботится о самой существенной вещи для читателей Молдовы. О том, чтобы донести до людей настоящую правду, чтобы привычный однополярный взгляд на мир стал многополярным. Очень рад оценке нашего труда. Большое спасибо. Мы будем стараться идти тем же путем, чтобы в этой жизни не случилось», — подчеркнул руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.

Лауреатами премии «Человек года — 2018» в различных категориях также стали советник президента Республики Молдова по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович (Наука и образование), глава Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя (Экономика), председатель Союза писателей Республики Молдова Аркадие Сучевяну (Литература), сопредседатель Объединенной контрольной комиссии — генерал Ион Солоненко (Честь и достоинство), главный редактор газеты «Экономическое обозрение» Дмитрий Калак (Печатное СМИ), президент Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугар Наврузов (Дружба народов), руководитель Русской общины в Молдове Людмила Лащенова (Юбилей года), народный артист Молдовы, гендиректор государственного русского театра А.П. Чехова в Кишиневе Константин Харет (Театр), руководитель Национальной библиотеки Молдовы Елена Пинтилей (Культура).

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.