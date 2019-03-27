Руководитель фирмы на скамье подсудимых: ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением

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Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и направила в суд дело на имя директора одного из местных предприятий. Мужчина обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также в изготовлении, хранении и использовании поддельных документов.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, директор одного из предприятий по строительству и реконструкции инженерных сетей, приобрёл у экономического агента электрогенератор на сумму 136 800 леев. На следующий день, согласно договору, обвиняемый перечислил аванс в размере 69 000 леев, пишет realitatea.md.

Впоследствии руководитель получил генератор в указанные сроки, однако отказался подписать документ ​​о получении и накладную, предъявленную продавцом. Обвиняемый представил Агентству технического надзора счёт-фактуру, содержащую фальсифицированные данные, согласно которым генератор был приобретён по цене 152 356 леев у другой компании, “де-факто” основанной женой обвиняемого.

Таким образом, обвиняемый нанёс пострадавшей стороне ущерб в размере 67 800 леев. Мужчина не признал свою вину. За злоупотребление служебным положением ему грозит штраф в размере до 1 150 условных единиц (более 57 000 леев) или до 3 лет лишения свободы. Его также могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

За изготовление, хранение и использование фальшивых документов мужчине грозит штраф в размере до 950 условных единиц (более 47 000 леев), неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 5 лет тюрьмы.