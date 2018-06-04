Руки прочь от русского языка: социалисты провели протест у здания КС (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты, муниципальные советники, активисты “Молодой гвардии” и рядовые жители страны пришли сегодня к зданию Конституционного суда Молдовы, чтобы выразить категорическое несогласие с инициативой Либеральной партии признать неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в РМ и аннулировать все упоминания русского языка в молдавских законах.



Участники протеста скандировали: “Требуем справедливости!”, “Молдова – правовое государство!”, “Молдова – многонациональная страна!”, “Нет либералам!”, а также держали плакаты с лозунгами в поддержку русского языка.

– Либералы желают исключить русский язык, язык, на котором говорят более миллиона наших сограждан, из законодательства и Конституции Республики Молдова. Эти люди хотят репрессивными и незаконными действиями запретить гражданам жить в этой стране. Они хотят заблокировать доступ к обучению, образованию, возможность присутствовать в местной и государственной администрации русскоговорящим гражданам страны, – отметил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он напомнил, что закон четко гласит, что русский язык является языком межэтнического общения в Молдове. Кроме того, существует множество международных правовых конвенций, есть обязательства Молдовы перед ними и Советом Европы.

– Эта инициатива исходит от варваров, понятия не имеющих о том, что значит Конституция, права человека, демократия и человеческие ценности. Это примитивные варвары, желающие ликвидации молдавского государства, разрушить общество и продолжить его раскол. Они разжигают войну так, как разожгли ее на Днестре. Мы требуем от КС отклонить эту инициативу либералов. И Либеральная партия должна уйти в историю, потому что эти варвары ничего хорошего нашему государству не дали, – подчеркнул Батрынча.

По словам депутата от Партии социалистов, председателя Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Владимира Цуркана, сегодня часть граждан Молдовы не знает государственного языка не потому, что не они хотят, а потому что государство не обеспечило им такой возможности.

– Если Конституционный суд одобрит сегодня запрос либералов, это будет означать, что власть пошла против собственного народа. Мало того, что они возложили на плели граждан возвращение украденного миллиарда, они еще и пытаются разжечь межнациональную рознь в стране. Мы не должны этого допустить, – заявил Цуркан.

Вице-председатель Народного собрания Гагаузии Александр Суходольский, в свою очередь, подчеркнул, что в автономии очень негативно относятся к данной инициативе либералов, так как это означает их желание вышвырнуть гагаузов из страны.

– Хочу сказать либералам от всего гагаузского народа: руки прочь от русского языка! Это язык наших предков, язык, позволивший достигнуть мира между всеми национальностями Молдовы. Я надеюсь, что сегодня победит разум, и горячие головы ЛП больше никогда не посмеют посягать на великий и могучий русский язык. В противном случае они получат отпор от всех граждан страны! – подчеркнул он.

По словам депутата ПСРМ Александра Нестеровского, представлявшего на митинге Бельцы, исторически так сложилось, что русские и молдаване всегда жили бок о бок, а их языки “породнились” и сплелись друг с другом.

– Наша молдавская идентичность – это два практически равных языка: русский и молдавский, и мы это защищаем. Бельцы и Партия социалистов всегда будут защищать два языка, которые у нас притесняют: молдавский и русский, – заявил он.

Муниципальный советник ПСРМ Гайк Вартанян призвал судей КС вспомнить о горьких событиях 1992 года и не принимать решение против более чем миллиона жителей нашей страны в угоду одного политика с рейтингом в 1%.

– Нас сегодня здесь несколько сотен, но за нас вся страна. Я вас прошу, не берите грех на душу, отклоните эту инициативу. Сегодня у молдавского народа другая повестка. Наша задача – поменять власть, вернуть Молдову на путь развития. Инициатива Либеральной партии приведёт к межнациональной розни. Нигде в мире не может быть такого, когда более трети населения всей страны говорит на языке межнационального общения, чтобы один человек, Михай Гимпу, имея поддержку всего 1% населения, решал судьбу миллиона людей, – сказал он.

Мунсоветник ПСРМ Александр Одинцов отметил, что в политологии «либерал» означает «сторонник свободы, защиты прав человека, защиты свободы высказывания», однако молдавские либералы превратились в циников и лицемеров, позволяющих себе дискриминацию по языковому принципу.

– Буквально несколько лет назад, к сожалению, молдавский народ был “изнасилован” предыдущим составом КС. Статья 13 Конституции говорит «молдавский язык», статья 7 говорит, что ни один нормативный акт не может быть выше Конституции, а КС вдруг принимает решение, что у нас румынский язык. Статья 13, пункт 2 говорит, что русский язык – язык межнационального общения. Мы надеемся, что сегодня КС примет правильное решение и отклонит это иск либералов, – сказал социалист.

Он подчеркнул, что государственные служащие должны владеть государственным языком, но это не даёт права запрещать гражданам Молдовы общаться на русском языке у себя дома.

– Недавно запретили русские программы, а сейчас они хотят запретить, чтобы мы разговаривали на русском, а завтра они поместят нас в гетто. Сотни лет мы живем на этой территории – молдаване, русские, армяне, болгары, евреи, гагаузы и всегда мы дружили и славились этим. А сейчас в нас вбивают клин для того, чтобы мы не рассуждали о том, какой в городе беспорядок, как украли миллиард и что творится в верховной власти, – возмутился Одинцов, призвав КС принять решение, которое не будет противоречить самой Конституции.

Стоит отметить, что время акции протеста в здание Конституционного суда входили авторы инициативы – представители ЛП. Протестующие встретили их свистом и криками: “Долой либералов!” и “Позор!”.

Напомним, что сегодня, начиная с 14.00, Конституционный суд рассматривает запрос Либеральной партии, которая требует признать неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в РМ и аннулировать все упоминания русского языка в молдавских законах. Речь, например, идет об отказе от перевода на русский язык принимаемых законов, других документов, а также права граждан обращаться на русском в органы власти и получать на нём ответ.

Ранее Партия социалистов уже заявила, что будет бороться за сохранение статуса русского языка в Молдове всеми законными способами.

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