Рука Бухареста

Как Румыния распространяет своё влияние в Молдове

Румынская медийная экспансия заметно усилилась после 2009 года и приобрела особый размах, начиная с 2016 года, когда премьер-министром стал Павел Филип, а вся власть в стране сосредоточилась в руках Демпартии.

Еврокумовство

Узнать реальные суммы, потраченные Румынией на пропаганду унионизма, практически невозможно. Мы не можем знать бюджеты посольства, SRI, SIE, отдельных министерств. Именно эти структуры стоят за НПО Acţiunea-2012, BUN, Centenаrul Unirii и т. д.

2 марта 2018 года румынский президент К. Йоханнис промульгировал закон, разрешающий органам местной публичной власти Румынии финансировать проекты из сёл и городов Молдовы и Украины. Более того, Бессарабская митрополия получает отдельный бюджет от Государственного секретариата по делам культов Румынии. Бюджет секретариата в 2017 году составлял 64 млн румынских леев. Бюджет «Столетия великой унири» (Centenаrul Unirii) составлял 150 млн румынских леев (651 705 000 молдавских леев или €32 173 430,09).

Министерство Români de Pretutindeni в 2009-2017 гг. поддержало в Молдове приблизительно 217 проектов на сумму 18 384 305, 84 ронов. Многие румынские СМИ и НПО получают деньги и от западных фондов, которые таким образом косвенно поддерживают унионизм.

Румыния является государством-соучредителем фонда Еuropean Endowment for Democracy (EED) c 2012 года. В 2012-2015 гг. бюджет фонда составлял €27,3 млн, а Молдова была одним из важных бенефициариев. Румыния внесла в этот фонд в 2013 году €100 тыс., в 2015-2016 гг. – по €160 тыс.

5 марта 2017 г. унионистский Jurnal TV получил грант от EED, причём сумма засекречена. 7 февраля 2017 года такой же грант получил TV7 (TV8). В 2018-м передачи унионистского поста PRO TV În Profunzime также получают гранты от EED!

Гранты прорумынским НПО и СМИ выделяют и Фонд Сороса (ежегодный бюджет в РМ от $5млн до $10 млн), и NED (около $1-1,5 млн), и делегация ЕС (к примеру, в рамках программ European Neighbourhood Policy (ENP) – проект «Поддержка гражданского общества», 2015 год – €8 368 млн; проект «Стратегические коммуникации и поддержка СМИ», 2017 год –

€5 млн! и многие другие.

Запрутские манипуляции

Министерство Români de Pretutindeni (MRP), которое финансирует культурные программы, даёт лишь малую часть проектов, причём весьма путано. На сайте представлены проекты и суммы, «предлагаемые к финансированию» (depuse spre finanțare). Приводятся имена участников, названия проектов, суммы в румынских леях. Любой нормальный гражданин легко поймёт, что эти проекты уже утверждены! Так нет же! Если долго и мучительно искать, то можно найти и проекты, которым «отказано в финансировании» и, о боже, – «утверждённые к финансированию!». Такого не делает ни один уважающий себя фонд или спонсор, дабы не унижать публично «участников лотереи», выставляя их имена и запрашиваемые суммы! Обычно публикуют сразу бенефициариев, а не просителей, чтобы не путать журналистов и аналитиков.

Так вот, в 2017 году был подан 91 запрос на финансирование, но деньги получили только 15 субъектов. Некоторые из участников, типа Forul Democrat al Românilor, Fundaţia SUD-EST, НПО Ghiduşii и другие, денег так и не получили!

В любом случае, те НПО и СМИ, что мы представили ранее, состоят в румынской сети влияния. Более того, нам стали известны и запрашиваемые суммы, и конкретные проекты: продвижение унионизма, борьба с российской пропагандой. Также любопытно и то, что деньги обычно получают одни и те же СМИ и НПО, несмотря на сотни заявок! Такой вот «еврокумэтризм», а точнее – коррупция.

Год 2009-й: запуск радио Vocea Basarabiei

Но давайте проанализируем конкретные суммы, официально представленные на сайте DRP как утверждённые к финансированию. На самом деле все проекты, финансируемые этим департаментом, не более чем прикрытие для отвода глаз от реальных сумм. Любое СМИ или НПО тратит в разы больше. Учитывая, что рынок рекламы монополизирован и очень слаб, разница покрывается за счёт теневых бюджетов посольства и спецслужб.

В 2009 году Департамент потратил 12 577 042,79 лея. Деньги получили 17 СМИ и НПО на осуществление 18 проектов. Для сравнения, на Украину выделили всего четыре проекта стоимостью около 270 тыс. ронов (1 171 098 леев). В Венгрии тоже четыре, но – менее 190 тыс. ронов! Проще говоря, Молдова – стратегическая зона румынских интересов.

Вот лишь некоторые из 18 проектов и бенефициариев:

НПО Asociația Presei Independente (П. Маковей, борец с российской пропагандой) – 2 606 516,78 лея. Также эта организация в 2009 году получила от Фонда Сороса $40 571 за проект «Свобода слова и дефамации» и ещё сущую мелочь в виде $49 665 за проект «Отчётность публичных денег». Типография Prut Internațional – 1 760 200,4 лея. Радио Vocea Basarabiei – 1 151 896,2 лея (медийный рупор ЛП/ЛДПМ). Газета Timpul de Dimineață – 774 648,38 лея (медийный рупор ЛДПМ, а потом ДПМ). Газета Jurnal de Chișinău – 337 479,4 лея (рупор ЛДПМ, а потом Платформы DA). Газета Literatura și Arta – 212 089,9 лея (рупор Союза писателей, поддерживает правых). «New Media grup» SRL – 186 156,97 лея.

Многие вышеперечисленные структуры активно поддерживали события 7 апреля 2009 года и смену формата власти, критиковали жёстко ПКРМ, поддерживали ЛДПМ и ЛП. Понимаете о чём речь? СМИ, поддерживаемые правительством Румынии, открыто вмешивались в избирательный и политический процесс Молдовы!

Вы удивитесь, но 13 октября 2009 года Vocea Basarabiei, имеющая уже восемь частот, получила ещё четыре частоты у КСТР (Cорока, Вулканешты, Резина, Страшены). В 2011-м у неё уже было 13 частот, если верить отчёту Регистра радиопостов. Проще говоря, это почти 1/3 территории, 2/3 населения.

Как открыто признаётся Валериу Сахарняну, учредитель Vocea Basarabiei, появление этого радио состоялось благодаря Фонду Сороса и Иосифу Дрэгану. Расширение от радио местного уровня с одной частотой в Ниспоренах до национального уровня произошло благодаря проектам Румынии, посольству США, «Голосу Америки», Би-Би-Си, «Свободной Европе», Дойче Велле (Deutsche Welle), чьим партнёром являлась и является Vocea Basarabiei.

Также в 2009 году Jurnal Trust Media становится первым медиахолдингом страны благодаря запуску нескольких СМИ, вещавших в интернете: Jurnal FM (2009), Jurnal TV (2009), Jurnal.md (2009). Холдинг включал и газету Jurnal de Chișinău (1999), Apropo magazin (2009), ECOnomist (2004). Этот холдинг стал со временем самым мощным рупором румынизма в Молдове.

Обратите внимание! Деньги получила Literatura si Arta, чей редактор Н. Дабижа в прошлом лауреат премии Ленинского комсомола, видный советский активист. В 2004 году он прославился серией ксенофобских статей под заголовком Rusoaicele («Русские женщины»).

3 февраля 2008 года редактор газеты Timpul К. Тэнасе на митинге Союза журналистов заявил: «Молдова должна избавиться не только от Воронина и коммунистов, но и от русских». В 2009-м Румыния дала его газете грант на 774 648,38 лея!

Год 2010-й: Операция Jurnal

В 2010 году департамент официально выделил 9 891 927,17 лея, поддержав 21 проект, и почти столько же НПО и СМИ. Основной акцент был сделан на НПО и Бессарабскую митрополию (о ней мы расскажем чуть позже). Но поддержали и СМИ.

Видимо, задача была поставлена на массовый вброс румынской литературы.

Вот лишь некоторые бенефициарии:

Editura Prut Internațional – 1 231 751,82 лея.

Editura ARC – 90 373,92 лея.

НПО Centrul de Inițiativă și dezvoltare europeană – 1 841 523,17 лея.

НПО Centrul de Cultură și carte Românească -1 776 478,7 лея. Им же выделили 923 683 лея ещё на один проект. Итого – 2 700 161,7 лея!

Oficiul pentru Afaceri și Investiții – 556 318,85 лея.

НПО Lectura secolului XXI – 201 234,01 лея.

Ну и, безусловно, деньги дали на всё те же унионистские СМИ (а как без них?!): Timpul de Dimineață – 214 355,5 лея; Literatura și Arta -171 800,74 лея; Jurnal de Chișinău – 214 810 леев; Ziarul de Gardă -171 846,28 лея.

5 марта 2010 года был запущен в эфир румынский телеканал Jurnal TV. 1 октября 2010 интернет-радио Jurnal FM слилось с радио Sănătate, чьим учредителем является… НПО Sănătate. 25 декабря 2010 года радио Sănătate делает себе ребрендинг и перезапускается под названием Jurnal FM на шести частотах, покрыв 70% территории страны! Ловко получили частоты, не так ли?

7 апреля 2010 года, в годовщину госпереворота, запускается румынский телеканал Publika TV как филиал Realitatea TV. Канал тогда был близок к ЛДПМ, но позже стал собственностью ДПМ.

Все эти СМИ открыто агитировали за ЛДПМ и ЛП на парламентских выборах 2010 года, беспощадно били ПКРМ!

Год 2011-й: Операция Radio Chişinău

В 2011 году департамент размахнулся аж на 21 884 413,95 леев для 16 бенефициариев. Видимо, готовились к местным выборам. Акцент был сделан на издательства и типографии, а также на СМИ. Это был год самого массивного проникновения Румынии в медийное пространство страны.

Вот лишь некоторые бенефициарии:

Întreprinderea editorial-poligrafică Știința – 9 714 223,74 лея.

Editura Prut internațional – 5 785 950,31 лея. Они же получают ещё 1 140 346,77 лея!

Centrul de Cultură și carte românească – 3 402 590,4 лея.

Безусловно, деньги нашлись и для СМИ:

Timpul de Dimineață – 342 048,11 лея.

Jurnal de Chișinău – 318 681,81 лея.

Ziarul de Gardă – 213 856,24 лея.

Literatura și Arta – 187 085,16 лея.

Новостной портал Unimedia – 79 753,37 лея (был близок на то время к ЛДПМ).

«Publicația periodică Natura» SRL -110 300,85 лея.

SRL «Pajura Albă» – 4 836 045,07 лея.

Обратите внимание на SRL «Pajura Albă». Под этим скромным SRL, созданным 4 апреля 2008 года, скрывалась компания, которая, кроме торговли, имела право на вещание теле- и радиопрограмм. Администратором был Валентин Никулеску. Компания владела целым букетом частот в семи регионах! 21 июля 2011 года на этих частотах появилось Radio Arena FM в сотрудничестве с Румынским обществом по радиовещанию!

1 декабря 2011 года, то есть в День национального единения Румынии, собственником Arena FM стало Румынское общество по радиовещанию, подконтрольное румынскому парламенту, согласно Закону № 41 от 17 июля 1994 года!

Далее мы узнаём, что Arena FM была продана за 1 500 000 леев и тут же переименована в унионистский пост Radio Chişinău! Пост, если верить его начальству, покрывает 80% населения РМ. Менеджером радио является всё тот же Валентин Никулеску! Одно непонятно: румыны дали почти 5 млн SRL «Pajura Albă» на развитие проекта, а потом купили это же радио ещё за 1,5 млн леев?

Сегодня на сайте радио несколько рубрик: Centenarul Unirii, Maluri de Prut, România…

Напомним, что в 2011 году у нас прошли местные выборы. Эти СМИ агрессивно пиарили Дорина Киртоакэ, очерняли его оппонента Игоря Додона.

Зачистка поля от российских СМИ (2009-2010)

Массовое открытие румынских СМИ «по случайному стечению обстоятельств» совпало в 2009-2012 годах с закрытием русских СМИ и программ.

Судите сами. 19 декабря 2009 года активист ЛДПМ Вячеслав Цыбуляк заявил на конгрессе партии об информационной «оккупации» Кремлём Республики Молдова. Напомним, что Цыбуляк был директором Vocea Basarabiei, которое открыто финансируется Румынией!

22 сентября 2009 года КСТР запретил Ren TV транслировать новостную программу TOP NEWS, выходившую в эфир с 22 декабря 2008 года.

13 октября 2009 года КСТР своим решением практически ликвидировал радио Fresh FM и передал его и другие частоты радио Vocea Basarabiei.

26 октября 2009 года КСТР отказался утвердить новую концепцию программы радио-станции Antena C, которая предполагала ретрансляцию передач радио «Голос России».

26 октября 2009 года был приостановлен эфир компании Teleradio Bălţi. КСТР сослался на то, что 100% акций этой компании принадлежит бельцкой мэрии. И вещает она в основном на русском языке…

В ноябре-декабре 2009 года вещание телеканала NIT в нарушение закона было изъято из кабельных сетей десяти районов Молдовы. 24 декабря правительство направило в адрес телекомпании NIT письмо, в котором сообщило, что прерывает с телеканалом договор об аренде помещения, принадлежащего правительству. Кстати, с телеканалами TVC 21 и TV7, которые тоже арендуют помещения Госканцелярии, правительство аналогичные договоры не расторгло.

19 января 2010 года КСТР приостановил деятельность радиостанции «Серебряный дождь» на неопределённый срок. Кроме того, КСТР отказал «Серебряному дождю» в продлении лицензии на вещание…

Богдан Цырдя, политолог