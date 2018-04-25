Рука Бухареста – 2

Как Румыния завоёвывает молдавский медийный рынок

Нужно понимать, что у румынской медийной экспансии есть системный и государственный характер. Частные СМИ и румынские медийные олигархи шли в одной колонне с государственными средствами массовой информации, получая при этом господдержку.

2012 год: операция Adevărul

В 2012 году сумма составила 18 504 193,18 лея. Основной упор был сделан на Бессарабскую митрополию и запуск новых СМИ. Акцент был поставлен на продвижение SRL «Pajura Albă» (радиосеть) – 4 965 754,18 лея и «Adevărul Media» SRL – 5 628 022 лея.

Остальные, соответственно, распилили:

Timpul – 753 780,58 лея.

Jurnal de Chișinău – 386 658 леев.

Literatura și Arta – 386 657,27 лея.

Ziarul de Gardă – 345 844,1 лея.

Unimedia – 304 076,44 лея.

Elldor. Info-Agenția de presă și ziar online – 162 736,96 лея.

Журналу Limba Română достались гроши – 97 107,87 лея.

Периодическое издание «Natura» SRL – 150 367 леев.

SRL «Unionmedia Grup» – 386 658 леев.

Особый интерес вызывает продвижение медиахолдинга «Adevărul в Молдове». Операция была продумана до мелочей. 29 октября 2010 года в Молдове была зарегистрирована компания с иностранным капиталом «Adevărul Media» SRL. Учредителем стала East Europe Media N.V., которая была зарегистрирована в тот же день, что и сам Adevărul Media. Любопытно, не так ли?

6 декабря 2010 года румынский холдинг и, соответственно, его филиал «Adevărul Media» SRL запустили ежедневную газету Adevărul Moldova по цене 4 молдавских лея, тиражом в 7000 экземпляров. Газета вышла в цвете на 16 страницах, а в понедельник и пятницу – на 24 полосах!

Как писало румынское издание Wall-street.ro, холдинг Adevărul получил кредит в 42 млн ронов (9 017 150,51 евро по курсу апреля 2018 года) от румынского банка BCR. Напомним, что этот холдинг принадлежит румынскому медиамагнату Дину Патричиу. Директором холдинга был Peter L. Imre.

На открытие газеты пришли многие журналисты и молдавские политики, в том числе и олигарх Ион Стурза.

Уже в 2012 году департамент «Румыны отовсюду» даёт «Adevărul Media» SRL 5 628 022 лея на её продвижение. Казалось бы, что имеет частный холдинг с государственными дотациями? Видимо, имеет, если речь идёт о продвижении румынской повестки в Молдове.

2013 год: операция TVR Moldova

В 2013 году бюджет департамента составил 10 000 000 ронов, или 42 млн 962 тыс. леев. В РМ были профинансированы 40 проектов, но сумма не указывалась. К традиционным грантоедам подключается и «Pro Media» SRL из Чимишлии, за которой числятся Radio Media, журнал Basarabia literară , НПО MP (MediaPoint), запустивший проект Aкадемия New Media. В чём суть проекта, непонятно…

НПО Lumina приднестровских педагогов получила деньги за проект «Приднестровское мученичество под тоталитарным русским игом»!!! Понимаете подлость как самого проекта, так и его спонсоров? Вам напрямую говорят: у нас было мученичество! И виноват был не СССР, а русские! Они, оказывается, установили не просто тоталитаризм, а самое настоящее иго!

15 марта 2013 года была зарегистрирована PP «Ziarul Naţional» SRL, которая стала выпускать газету Ziarul Naţional. Её учредители – супруги Виталие Хадей и Раиса Лозинский-Хадей и Олеся Бусуйок-Драгой. Это же предприятие в апреле 2013 года запустило портал Ziarulnational.md.

Уже в 2014 году департамент выделяет газете 141 774,6 лея, в 2015 – 214 810 леев, в 2017 – 266 364,4 лея.

Однако портал принадлежал и Игорю Чижову, который владел большинством акций. Ранее он был администратором компании «Caravita» SRL, обвиняемой в отмывании денег из Banca de Economii. Позже Чижов был арестован, отказавшись от акций компании. В июне 2016-го издание газеты Ziarul Naţional было приостановлено из-за финансовых проблем. Фактически с 2013 по 2016 годы газеты и портал были близки к ЛДПМ. Проще говоря, департамент поддерживал СМИ ЛДПМ.

Кстати, 1 декабря 2013 года был запущен TVR Moldova. Это был проект румынского МИДа, а значит, правительства. З апуск состоялся после визита Траяна Бэсеску, который, похоже, пролоббировал открытие этого канала в Молдове. Сколько инвестировала Румыния в открытие этого медиагиганта, окутано завесой тайны. Однако суммы более чем приличные.

Судите сами. В 2015 году TVR Moldova получило от румынского правительства 5 млн леев (около €400 000).

В 2016 году этот телеканал получил от румынского правительства 2 190 000 ронов (более 9 521 244 молдавских леев) на аренду и создание программ. К тому же TVR Moldova и TVR Internaţional получили ещё 8 634 000 ронов на «прочие расходы»! Если предположить, что TVR Moldova взял половину из этих денег, то получим 4 317 000 ронов, то есть 18 768 589,2 лея! Всего бюджет за 2016 год составил не менее 28 289 833,2 молдавских лея (€1,4 млн). И это вливания только из госбюджета. А ведь приблизительно 71% бюджета Румынского телевизионного общества – это собственные доходы и лишь 29% из госбюджета!

2014 год: операция Noroc

В 2014 году суммы для Молдовы заметно упали – 6 882 499,11 лея! Департамент профинансировал 46 проектов, которые были распылены между столькими же участниками. Куш достался Noroc TV/FM/.MD, который выиграл два проекта. Один на продвижение румынской культуры – 288 279,32 лея, второй – «Опыт Румынии в евроинтеграции» -323 074,24 лея.

Неплохо заработала и НПО Lumina приднестровских педагогов – 515 544 лея. Деньги выделили на покупку транспорта для тех учебных заведений, где преподавание ведётся на румынском языке.

Традиционные «клиенты» разобрали сливки:

Vocea Basarabiei – 429 620 леев.

Timpul de dimineaţa – 408 139 леев.

Ziarul de gardă – 244 122,97 лея.

«Ziarul Naţional» SRL – 141 774,6 лея.

UNIMEDIA – 128 886 леев.

Contrafort – 117 930,69 лея.

Остальным достались кости…

В 2014 году произошли серь-ёзные изменения на медийном поле страны. Департамент выделил солидные суммы на продвижение Noroc FM/TV. Компания «Noroc Media» SRL была создана 6 мая 1997 года. Её учредителями были Артур и Никифор Бынзару. 16 ноября 2005 года эта компания запустила радио Noroc FM. 13 октября 2009 года, согласно данным регистра радиовещателей, у Noroc FM было десять частот в десяти регионах страны. В 2018 году сайт Noroc FM хвастается 20 частотами в 20 регионах страны!

Однако на этом они не остановились. 17 октября 2008 года SRL «Noroc Media» получил лицензию на телевидение Noroc TV, которое вещало через кабель. На сайте компании написано, что ТВ начало вещание в 2009 году. После прихода к власти АЕИ-1, 21 мая 2010 г., компания получила право вещать через спутник, то есть вышла в прямой эфир. И вот уже в 2014 году департамент выдаёт им 611 353,56 молдавских леев. 27 декабря 2016 года компанию Noroc Media купил советник директора Железной дороги Молдовы (ЖДМ) Юрия Топалэ Игорь Матвейчук. Первый, будучи членом ЛП, переметнулся к ДПМ…

При этом у ЖДМ – десятки миллионов евро долга, что невольно вызывает подозрения о сути транзакции. Есть предположения, что деньги были выкачаны из ЖДМ…

В 2014 году начались разборки за контроль над радио Vocea Basarabiei. Радио было то ли отчуждено, то ли захвачено конкурентами. По заверениям экс-директора и учредителя этого СМИ Валерия Сахарняну, 14 февраля 2014 г. собственником Vocea Basarabiei стала фирма Canal X из Бричан (Игорь Чижов), администратор фирмы «Caravita» SRL, якобы близкой к Владу Филату. Этот же господин был учредителем и газеты Ziarul Naţional, которая также спонсировалась румынским департаментом. 24 марта 2017 года КСТР отдал лицензию компании «Vocea Media» SRL, близкой к ЛП. Уже в 2018 году Vocea Basarabiei попадает под влияние и контроль ДПМ. Обратите внимание, деньги поступают из бюджета Румынии на поддержку молдавских «демократов-государственников».

Также в 2014 году был запущен портал Evzmd.md и газета Evenimentul Zilei, которые принадлежали фирме «Evz Online» SRL. Учредитель фирмы и редактор портала – Влад Кэтэлин Теодореску. Напомним, что в Румынии существует газета и портал с одноимённым названием. Только не удивляйтесь, уже в 2015 году этот портал тут же получит финансирование из Румынии!

2015 год : Vocea Basarabiei TV

В 2015 году департамент раскошелился всего на 5 694 606,83 лея.

Timpul de dimineaţă – 429 611,41 лея.

Ziarul Național написал до слёз красивый проект «Два румынских государства интегрированы в Евросоюз». Видимо, не впечатлили 214 810 леев.

Ziarul de Gardă – 212 661,9 лея.

SRL «EVZ Online» – 202 720,49 лея.

«Interact Media» SRL (www.agora.md -появился в феврале 2014 г.), (www.pentruea.md) – 201 319,93 лея.

«Literatură şi Artă» SRL – 139 540,58 лея.

Florile Dalbe – 150 367 леев.

Журнал Noi -135 931,77 лея.

Журнал Limba Română – 138 586,82 лея.

Glasul Naţiunii (близкий к платформе DА) дали ничтожные 71 248,18 лея.

Кое-что перепало и таким баронам НПО, как IDIS «Viitorul» – 124 589,8 лея. Деньги дали за проект «Оценка ситуации румын в Гагаузии, Приднестровье, Тараклии и на севере РМ. Продвижение румынских ценностей» (в этих регионах. – Прим. Б. Ц.).

НПО Cutezătorul выдвинул проект «Продвижение румынской культуры в Бельцах». Дали всего 128 000,98 лея.

Любопытно, не так ли? Румыния даёт деньги на продвижение румынизма в зоне компактного проживания нацменьшинств Молдовы.

7 января 2015 года унионистское радио Vocea Basarabiei открыло и своё ТВ, начав трансляцию в прямом эфире! Это стало возможным благодаря лоббированию со стороны ЛДПМ…

2016 год: операция Unirea TV

В 2016 году нам известен только один проект – Publicaţia Periodică MOLDNOVA – 69 168,82 лея. Деньги были даны на покупку видеотехники.

Однако 10 сентября 2016 года был запущен первый открыто унионистский телевизионный канал – Unirea TV (10 TV). Его учредитель – Сильвиу Тэнасе, брат экс-председателя КС и экс-министра юстиции Александру Тэнасе. Он же значится директором газеты Timpul de dimineaţă, которая уже долгие годы является постоянным клиентом Бухареста. Одновременно газета выступает яростным сторонником ДПМ и жёстким критиком ПСРМ и президента И. Додона. И все понимают почему.

Пока у этого СМИ только кабельное вещание, и он ретранслирует 25% контента румынского Naşul TV. Кстати, Unirea TV открыто утверждает, что пост создан с целью продвижения референдума об объединении с Румынией, который якобы состоится в 2018 году. Этот канал напрямую сотрудничает с унионистскими организациями Acţiunea 2012 и Tinerii Moldovei.

Как вы уже догадались, в 2017 году этот канал получил финансирование из Румынии. Timpul de dimineaţă получил 429 448,15 лея на газету и ещё 429 448,15 лея на проект Unirea TV. Это официально. На самом деле суммы в разы больше.

Всё для выборов

На президентских выборах 2016 года все финансируемые Румынией СМИ открыто поддержали Майю Санду. Об этом говорят исследования некоторых НПО.

В 2016-2018 годах многие СМИ, поддерживаемые Румынией, открыто перешли в стан демократов, даже если ранее работали на ЛП и ЛДПМ. Речь идёт о Vocea Basarabiei TV/FM, Noroc TV/FM, Radio Chişinău, Unirea TV, Ziarul Naţional, Evenimentul zilei, Timpul de dimineata, Literatura şi Arta.

Сформировался мощнейший конгломерат румынских СМИ, которые, похоже, единым фронтом выступят на стороне ДПМ и Влада Плахотнюка на парламентских выборах 2018 года…

Богдан Цырдя, политолог