Рубикон пройден: десятки тысяч граждан по всей стране готовы создать народное движение в поддержку президента

Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова” заявил сам Игорь Додон, который за последние дни получил несколько тысяч обращений с призывами создать народное движение – так называемую “президентскую гвардию”.

– Есть и такие голоса из народа, которые солидарны с президентом и его действиями и просят только призвать их. Председатель парламента каждый день грозится снять меня, поэтому люди уже просят меня создать народное движение. И я хочу сказать, что есть большая вероятность, что в ближайшее время я поддержу эту инициативу людей, которые хотят поддержку президента превратить в народное движение, – сказал он.

Президент считает, что в связи с тем, что парламент завершил свою деятельность, скорее всего, других процедур против главы государства уже не будет. Однако он дал слово, что после парламентских выборов таких ситуаций больше не потерпит.

– Если кто-то попытается через КС или другие инструменты посягнуть на институт президентства, я обещаю, что мы будем выходить на улицы. Всё, Рубикон пройден! Эти полтора года, ради стабильности и во избежание ситуации как на Украине, ради того, чтобы не сняли с выборов Партию социалистов, которая является пропрезидентской партией и которая может победить на выборах, мы это не то чтобы терпели, а были внимательны, осторожны и не поддавались на провокации. Но после выборов мы больше этого терпеть не будем. Скорее всего, создадим это народное движение и будем отстаивать право граждан РМ на легитимную власть, легитимного президента и, я думаю, что у нас будет массовая поддержка, – добавил он.