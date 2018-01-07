Рубеж 9-й роты. История легендарного боя за высоту 3234

7-8 января 1988 года состоялся бой за высоту 3234, ставший легендой Афганской войны.

У молодого поколения россиян, тех, кто на своем веку не застал уже советского периода, довольно смутные представления о войне в Афганистане.

Кино и жизнь

Самое яркое из них получено из фильма Федора Бондарчука «Девятая рота», который в начале 2000-х стал одной из самых финансово успешных отечественных картин.

При этом, однако, «Девятая рота» заложила и крайне неприятную традицию — привычку брать реальные исторические факты и ставить их с ног на голову.

Бой 9-й роты из фильма имеет мало общего с тем боем, который вела реальная 9-я рота 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка 7 — 8 января 1988 года. Не было забытого командирами подразделения, которое погибает практически полностью, выполняя задачу, не имевшую практического смысла. Был настоящий подвиг советских солдат, в тяжелейших условиях решивших важную боевую задачу.

Операция «Магистраль»

В конце 1987 года было уже ясно, что советские войска в ближайшем будущем уйдут из Афганистана. Советское руководство во главе с Михаилом Горбачевым,стремившееся к улучшению отношений с Западом, было намерено завершить Афганскую войну.

Пока политики договаривались, военные продолжали решать текущие боевые задачи.

Осмелевшие моджахеды блокировали в провинции Пактия город Хост, где находились правительственные войска Афганистана. Справиться своими силами афганцы не могли. И тогда советское командование приняло решение о проведении операции «Магистраль», задачей которой был прорыв блокады Хоста и взятие под контроль трассы Гардез — Хост, по которой автомобильные колонны могли бы обеспечивать город продовольствием, топливом и другими жизненно необходимыми грузами.

К 30 декабря 1987 года первая часть задачи была решена, и автомобильные колонны снабжения пошли в Хост.

Особо важная высота

Не было никаких сомнений, что моджахеды сделают все, чтобы нанести ущерб караванам снабжения. Атаки на автоколонны на горных дорогах — это излюбленная тактика боевиков Афганской войны.

Для обеспечения безопасности советским подразделениям предстояло взять под контроль господствующие высоты на подступах к трассе Гардез — Хост, не позволив моджахедам осуществить их планы.

Высоту 3234, находившаяся на 7-8 километров юго-западнее среднего участка дороги, должны были защищать бойцы 9-й парашютно-десантной роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка. 39 десантников во главе командиром 3-го взвода старшим лейтенантом Виктором Гагариным тщательно готовили позиции к обороне. Провели инженерные работы с обустройством сооружений для защиты личного состава и огневых позиций, установили минные поля.

«Черные аисты» атакуют

Где и когда противник нанесет главный удар, прорываясь к трассе, было неизвестно. Но около 15:00 7 января 1988 года на позиции десантников на высоте 3234 посыпались мины и снаряды. Среди советских солдат появились первые убитые и раненые.

Спустя полчаса моджахеды пошли в атаку. Штурмовали высоту «Черные аисты» — спецназ боевиков, подготовленный американскими и пакистанскими инструкторами. По данным советской разведки, атаковали высоту 3234 и кадровые пакистанские военные из полка «Чехатвал».

Но десантники 9-й роты тоже были не лыком шиты. Это подразделение считалось одним из самых опытных подготовленных в частях Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Первая атака моджахедов захлебнулась после того, как они потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.

Боевики отошли, возобновив обстрел из минометов. Около половины шестого вечера началась вторая атака, теперь уже с другого направления. Десантники снова справились.

Смертоносный «Утес» сержанта Александрова

Часто, почувствовав, что уперлись в прочную оборону советских войск, моджахеды отказывались от своих планов. Но не в этом случае. В начале восьмого вечера противник начал третью атаку на высоту 3234. Боевиков сдерживал крупнокалиберный пулемет «Утес», расчетом которого командовал гвардии младший сержант Вячеслав Александров.

Всего за три дня до этого Славе Александрову исполнилось 20 лет. На счету парня из Оренбурга было 10 боевых операций, не за горами «дембель» — весной 1988 года истекал его срок службы.

Моджахеды сосредоточили огонь на пулемете, пытаясь заставить его замолчать. Сержант Александров приказал двум номерам своего расчета отходить, а сам продолжал косить ряды наступающих. Жизнь десантника оборвал осколок вражеской гранаты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в республике Афганистан, гвардии младшему сержанту Александрову Вячеславу Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Боеприпасы, все…»

Была отбита третья атака на высоту, за ней четвертая, пятая… «Духи» словно остервенели. Несмотря на потери, несмотря на то, что арткорректировщик наводил на атакующих нашу артиллерию, они подбирались все ближе. 30 метров, 25, 20… Десантники вели огонь в упор, но силы были на исходе. «Москва, сдавайся!» — орали они. Ответом им были пули.

Пулеметчик Андрей Мельников от своих товарищей отличался тем, что, несмотря на молодость, был человеком семейным. Тракторист из Могилевской области женился сразу после окончания школы, в семье родилась дочь. Когда встал вопрос о службе в армии, у Андрея была возможность если не совсем избежать ее, то пройти ее в месте более спокойном, чем Афганистан. Но Мельников от «горячей точки» отказываться не стал.

За плечами у него было шесть боевых операций, и в этом бою он доставил противнику немало проблем. Постоянно меняя позицию, он сдерживал атаки до тех пор, пока не кончились боеприпасы. Когда пули моджахедов сразили его, он, падая, успел прохрипеть: «Боеприпасы, все…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в республике Афганистан гвардии рядовому Мельникову Андрею Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Враг не прошел

Около трех ночи началась 12-я (!) по счету атака. В строю осталось пятеро десантников, гранат не было, у каждого по два магазина патронов. Сдерживать боевиков было уже просто нечем. Бойцы 9-й роты готовились вызвать огонь на себя, но в этот момент на помощь подошел разведвзвод под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова.

Разведчики сумели снова отбросить боевиков. Новой атаки не последовало — собрав убитых, моджахеды ушли.

Непосредственно в бою погибли пять советских военнослужащих — Вячеслав Александров, Андрей Мельников, Андрей Федотов, Владимир Криштопенко и Анатолий Кузнецов. Шестой, Андрей Цветков, умер в госпитале спустя сутки. Почти три десятка десантников получили ранения, девять из них — тяжелые.

Точные данные о потерях моджахедов неизвестны. Одновременно в атаках на высоту участвовали от 200 до 300 боевиков, по 6-8 человек на одного десантника.

Боевая задача 9-й ротой была выполнена полностью — высота 3234 осталась под контролем советских войск, противник не смог прорваться к трассе и помешать автоколоннам.

Помимо Андрея Мельникова и Вячеслава Александрова, посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза, все участники боя были награждены орденами.

Подвиг 9-й роты стал легендой Афганской войны, легендой, которая совершенно не нуждалась в том «преображении», которое ей устроили деятели кино. Но, видно, для того, чтобы воплотить на экране мужество советских воинов, нужен особый талант, с которым в постсоветский период в России сложно.