Ртутные термометры в детских садах заменят на электронные

После того, как накануне в одном из столичных детсадов разбилось несколько ртутных термометров, Управление образования Кишинёва выступило с инициативой замены устаревших градусников на электронные, сообщает unica.md.

– Если обычный термометр стоит 35 леев, то электронный — около 70 леев. В Кишинёве 1433 детсадовские группы, и в каждой должно быть по меньшей мере 3-5 градусников. Сумма получается внушительной, но мы сможем решить этот вопрос, — сказала глава управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу.

В настоящее время в постановлении Национального агентства общественного здоровья говорится, что в детских садах термометры должны храниться в холле. В документе не указывается, в каких именно контейнерах они должны находиться.

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций призывает граждан обращаться в специализированные службы в случае поломки ртутного термометра. Спасатели рекомендуют осторожно собрать шарики ртути с поверхности при помощи бумаги и щёточки, а затем поместить в ёмкость с водой, чтобы избежать распространения паров. Поверхность следует промыть раствором марганцовки, а через несколько часов дополнительно воспользоваться моющим средством. Кроме того, необходимо открыть окна и тщательно проветрить помещение.