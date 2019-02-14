Розыск пропавшего в Приднестровье Сергея Абабий прекращён: тело мужчины нашли в овраге

Розыск пропавшего в Приднестровье Сергея Абабий прекращён: тело мужчины нашли в овраге

На окраине села Ташлык Григориопольского района, в овраге за лесополосой, были обнаружены человеческие останки. Тело мужчины изувечили животные и птицы. По элементам одежды в нём опознали пропавшего без вести около полутора месяцев назад Сергея Абабий.

Напомним, Григориопольским РОВД был объявлен в розыск 53-летний Абабий Сергей Владимирович – житель Каменки Очаковского района Николаевской области (Украина). Мужчина был временно зарегистрирован у родственников в селе Ташлык. 30 декабря 2018 года он вышел из дома и не вернулся, пишет mvdpmr.org.

В настоящее время следователи проводят проверку причин гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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