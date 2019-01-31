Розыск пропавшего в Бендерах 17-летнего парня завершён

Розыск пропавшего в Бендерах 17-летнего парня завершён

Сотрудниками УВД г. Бендеры найден ранее пропавший Владислав Обручков. 17-летний юноша ушёл из дома 5 января.

Спустя несколько недель разыскиваемого задержали в Кишинёве сотрудники местных правоохранительных органов. Парня временно поместили в Центр матери и ребёнка и сообщили в комиссию по защите прав несовершеннолетних г. Бендеры о том, что он найден. К моменту, когда опекун приехала за парнем, тот снова сбежал, пишет mvdpmr.org.

Розыскные мероприятия продолжились. Вскоре юношу застали в Бендерах в квартире у 18-летней знакомой.

Из милиции Владислава забрали домой. Розыск прекращён.

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