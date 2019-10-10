Розыск бендерчанина-инвалида прекращён: мужчина вернулся домой

Розыск бендерчанина-инвалида прекращён: мужчина вернулся домой

В Бендерах был объявлен в розыск 38-летний Гончарук Виталий. Мужчина – инвалид детства, страдает задержкой речевого и психического развития.

4 октября он ушёл из дома, из села Гиска, и пропал. Вечером 9 октября Виталий Гончарук самостоятельно вернулся домой, передаёт mvdpmr.org.

Как выяснилось, всё это время он находился на территории одного из близлежащих сёл. Несколько дней мужчина подрабатывал пастухом. Заработав немного денег, сам вернулся домой.

В связи с этим розыск мужчины прекращён.

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