РОЗЫГРЫШ СОСТОЯЛСЯ!

0

ИТОГИ

Дорогие читатели! Состоялся традиционный конкурс подписчиков на еженедельник «Аргументы и факты в Молдове» на 2019 год. В розыгрыше призов приняли участие 344 человека, приславших копии подписных абонементов.

Итак, результаты!

СУПЕРПРИЗ – холодильник выиграл ГНАТЮК Михаил (мун. Кишинёв, с. Тогатино).

Утюг выиграли ДАВИД Ион (Кагульский р-н, с. Баурчи-Молдовень), ЗИБРИЦКИЙ Юзеф (Фалештский р-н, коммуна Скумпия, с. Хыртоп).

Блендер выиграли ТИМИНСКАЯ Лидия (Глодянский р-н, с. Дану), АДАМОВА Иванна (г. Чадыр-Лунга).

Чайник – РУСНАК Наталья (мун. Кишинёв, Вадул-луй-Водэ), МАЛЁВАНА Галина (г. Калараш), МАРЖИНЯН Николай (Каушанский р-н, с. Урсоая).

Фен выиграли БЕСПАЛОВА Татьяна (Каменский р-н, г. Каменка), ЖАНЧАН Клавдия (Шолданештский р-н,

с. Парканы).

Тепловентилятор выиграли ЗВОНОВА Ольга (г. Кишинёв), МУШЧИНСКИЙ Василе (Сорокский р-н, с. Василкэу).

Пылесос выиграл ГАВРИЛЕНКО Пётр (Шолданештский р-н, с. Вадул-Рашков).

Поздравляем победителей и ждём вас с удостоверением личности в редакции по адресу: г. Кишинёв, ул. Митрополита Дософтея, 122, офис 4, тел.: 022-21-14-01, 022-85-60-88.

Редакция