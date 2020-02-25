РОЗЫГРЫШ СОСТОЯЛСЯ!

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Итоги

Дорогие читатели!

Состоялся традиционный конкурс подписчиков на еженедельник «Аргументы и факты в Молдове» на 2020 год.

Итак, результаты!

СУПЕРПРИЗ – микроволновую печь выиграла ЗАХАРЧУК Тамара (г. Бельцы).

СУПЕРПРИЗ – пылесос выиграл КАРАДЖОВ Николай (Кантемирский р-он, с. Стояновка).

Утюг выиграли Киселевская Иоана (Бессарабский р-н, с. Башкалия), Колиогло Георгий (Чадыр-Лунгский р-н, с. Копчак).

Блендер выиграли РЕВЕНКО Вероника (г. Яловены), РОТАРЬ Татьяна(Единецкий р-он, с. Старые Братушаны).

Фен выиграли ШИШКИНА В. (г. Кишинёв), НИКОРА Степан (г. Кагул).

Поздравляем победителей и ждём вас с удостоверением личности в редакции по адресу: г. Кишинёв, ул. Митрополита Дософтея, 122, офис 4, тел.: 022-21-14-01, 022-85-60-88.

Редакция